Винни-Пух написал на доске шестизначное число. Если Пятачок вычеркнет из него две цифры так, чтобы получилось наибольшее число, то получится 4851. Если Пятачок вычеркнет из него три цифры так, чтобы получилось наименьшее число,...

Математика
Винни-Пух написал на доске шестизначное число. Если Пятачок вычеркнет из него две цифры так, чтобы получилось наибольшее число, то получится 4851. Если Пятачок вычеркнет из него три цифры так, чтобы получилось наименьшее число, то получится 251. Какое число записал Винни-Пух на доске?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число будет =408251.
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