Виписати спільнокореневі слова,позначити корінь. У Вербну неділю перед Великодніми святами зелену гілочку верби освячували в церкві. Освячену вербову гілочку приносили в дім і легенько вдаряли всіх членів сімї, примовляючи: Буд...

Українська мова
Виписати спільнокореневі слова,позначити корінь. У Вербну неділю перед Великодніми святами зелену гілочку верби освячували в церкві. Освячену вербову гілочку приносили в дім і легенько вдаряли всіх членів сімї, примовляючи: Будь великий,як верба,а здоровий, як вода, а багатий,як земля. За тиждень Великдень.
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Автор: Гость
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Гость:
(Словосполучення  іменників із прикметниками ) ---  Земля- багатий, великий .    (Рід) ---  земля(ж.р) ,  багатий (ч.р.) ,   великий (ч.р.)                                       (Спільнокореневі слова)--- Великий --Великдень .  
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