Виписати спільнокореневі слова,позначити корінь. У Вербну неділю перед Великодніми святами зелену гілочку верби освячували в церкві. Освячену вербову гілочку приносили в дім і легенько вдаряли всіх членів сімї, примовляючи: Буд...
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Виписати спільнокореневі слова,позначити корінь. У Вербну неділю перед Великодніми святами зелену гілочку верби освячували в церкві. Освячену вербову гілочку приносили в дім і легенько вдаряли всіх членів сімї, примовляючи: Будь великий,як верба,а здоровий, як вода, а багатий,як земля. За тиждень Великдень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Словосполучення іменників із прикметниками ) --- Земля- багатий, великий . (Рід) --- земля(ж.р) , багатий (ч.р.) , великий (ч.р.) (Спільнокореневі слова)--- Великий --Великдень .
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