Витя придумал 6 выражений со скобками, значение которых равно 15, а Лена придумала на 2 таких выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу
Математика
Витя придумал 6 выражений со скобками, значение которых равно 15, а Лена придумала на 2 таких выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу
Ответ(ы):
Гость:
Сколько выражений придумали дети? 6+2=8(з)
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