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Визнач жанр твору "Прелюдія весни"
Українська література
Визнач жанр твору "Прелюдія весни"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Балада, дуже гарний твір :D
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