Найдите среди данных имен существительных лишнее: день, правда, старт, смех,шум, полдень.

Русский язык
Найдите среди данных имен существительных лишнее: день, правда, старт, смех,шум, полдень.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
.Лишним может быть  - правда (это сущ. 1 склонения), все остальные - 2-го Лишним може быть - правда (это сущ. женского рода), все остальные - мужского Лишним может быть - день (только в нем все согласные мягкие)

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