Составьте 2-3 предложения на тему "пресмыкающиеся, рептилии" с биологической ошибк??й

Биология
Составьте 2-3 предложения на тему "пресмыкающиеся, рептилии" с биологической ошибк??й
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У большинства пресмыкающихся сердце, так же как и у земноводных, двухкамерное(ошибка), однако желудочек разделен неполной перегородкой на две половины: правую — артериальную(ошибка) и левую — венозную(ошибка).  а вот насчёт крокодилов - сердце у них действительно четырёхкамерное, потому что у них перегородка в желудочке почти полная
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