На окружности радиуса корень из 10 взята точка В .отрезок АС диаметр окружности ,ВС равна 6 .найдите АВ

Математика
На окружности радиуса корень из 10 взята точка В .отрезок АС диаметр окружности ,ВС равна 6 .найдите АВ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Найдем радиус r=√10=3.162277≈3.16 Диаметр равен двум радиусам, т.е. d=2r=2*3.16=6.32 Из условия задачи известно, что АС=АВ+ВС, следовательно, АВ=АС-ВС, где АС - диаметр окружности, АС=6,32, ВС=6 Отсюда, АВ=6,32-6=0,32
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