Какая чашечка у сенполии( цельная или с раздельными чашелистиками)?

Биология
Какая чашечка у сенполии( цельная или с раздельными чашелистиками)?
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Ответ(ы):
Гость:
Цельная ...... ......
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