Отгадай ребус. Загаданное в ребусе слово-это.............
Обществознание
Отгадай ребус. Загаданное в ребусе слово-это.............
Ответ(ы):
Гость:
(ь)но(к)+суха=носуха Ответ: носуха. Это животное Поставь "Лучший ответ", если понравилось решение
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