Образование сложного эфира из глюкозы с помощью уксусной кислоты: С6H7O(OH)5 + 5CH3COOH gt; C6H7(OCOCH3)5 + 5H20 запишите подобную реакцию для глюкозы, но уже с муравьиной кислотой. выведите общую формулу данной реакции

Химия

Образование сложного эфира из глюкозы с помощью уксусной кислоты: С6H7O(OH)5 + 5CH3COOH gt; C6H7(OCOCH3)5 + 5H20 запишите подобную реакцию для глюкозы, но уже с муравьиной кислотой. выведите общую формулу данной реакции

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