Образование сложного эфира из глюкозы с помощью уксусной кислоты: С6H7O(OH)5 + 5CH3COOH gt; C6H7(OCOCH3)5 + 5H20 запишите подобную реакцию для глюкозы, но уже с муравьиной кислотой. выведите общую формулу данной реакции
Химия
Образование сложного эфира из глюкозы с помощью уксусной кислоты: С6H7O(OH)5 + 5CH3COOH gt; C6H7(OCOCH3)5 + 5H20 запишите подобную реакцию для глюкозы, но уже с муравьиной кислотой. выведите общую формулу данной реакции
Ответ(ы):
Гость:
С6Н7О(ОН)5 + 5НСООН = С6Н7O(ОСОН)5 + 5Н2О Общая формула: С6Н7О(ОН)5 + 5R-COOH => C6H7O(OOC-R)5 + 5H2O, где R - углеводородный радикал, или Н
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