Даю 25 баллов, степень с рациональным показателем Вычислите:

Алгебра
Даю 25 баллов, степень с рациональным показателем Вычислите:
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Ответ(ы):
Гость:
Применены свойства степени,  формулы квадрата суммы и квадрата разности
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