Даю 25 баллов, степень с рациональным показателем Вычислите:
Алгебра
Даю 25 баллов, степень с рациональным показателем Вычислите:
Ответ(ы):
Гость:
Применены свойства степени, формулы квадрата суммы и квадрата разности
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