Укажите ряд соединений, в состав которых входит карбонильная группа!!!!
Химия
Укажите ряд соединений, в состав которых входит карбонильная группа!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Альдегиды, кетоны, сложные эфиры, Карбоновые кислоты
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