Найдите два последовательных натуральных числа, произведение которых равно 132
Алгебра
Найдите два последовательных натуральных числа, произведение которых равно 132
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