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Какие знаки надо вставить в примере 4 4 4 4=2
Математика
Какие знаки надо вставить в примере 4 4 4 4=2
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4*4 поделить на (4+4)=2
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