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Визначення- Хімічний елемент-...
Химия
Визначення- Хімічний елемент-...
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Тип атомів з однаковим зарядом атомних ядер і певною сукупністю властивостей
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