Влияние традиций на формирование смысла жизни

Гость: Гость:

Без традиции и памяти(так скажем) мы не сможем построить будущее. Мы смотрим на ошибки других людей, тем временем сами совершенствуемся. Мы стараемся опираться на какие-то свои(или чужие ошибки) для того, чтобы не совершить их в будущем. Для того, чтобы правильно сформировать свой (путь, движение в жизни), нам не обойтись без прошлых ошибок. Как-то так...