Чем размножаются хвойные растения?

Биология
Чем размножаются хвойные растения?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Органы размножения таких растений — стробилы.  Это видоизменённые укороченные побеги, на которых находятся  специализированные листья — спорофиллы, формирующие спорангии  —спорообразующие органы.
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