Чем размножаются хвойные растения?
Биология
Чем размножаются хвойные растения?
Ответ(ы):
Гость:
Органы размножения таких растений — стробилы. Это видоизменённые укороченные побеги, на которых находятся специализированные листья — спорофиллы, формирующие спорангии —спорообразующие органы.
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