Х/6-х/8=3 пожалуйста помогите
Математика
Х/6-х/8=3 пожалуйста помогите
Ответ(ы):
Гость:
4х-3х=72; х=72 вроде так
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