Как соединяются понятия пророк и гражданин? Что значит обращение к Поэту:"Глагол??м жги сердца людей"? Каково назначение поэта на земле?

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Как соединяются понятия пророк и гражданин? Что значит обращение к Поэту:"Глагол??м жги сердца людей"? Каково назначение поэта на земле?
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