Вместо вопросов вставь нужные по смыслу прилагательные, по падежам надо просклон??ть.lt;br /gt; (какие?) ...,... сосны раскинули свои (какие?) ... вершины.(какие?) ... елочки распушили (какие?) ветки.Дрожит (какая?) ... осина.(...

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Вместо вопросов вставь нужные по смыслу прилагательные, по падежам надо просклон??ть.lt;br /gt; (какие?) ...,... сосны раскинули свои (какие?) ... вершины.(какие?) ... елочки распушили (какие?) ветки.Дрожит (какая?) ... осина.(какой?) ... дуб накрыл все (какие?) ... деревья своими (какими?)... листьями.lt;br /gt;lt;br /gt;lt;br /gt;lt;br /gt;lt;br /gt;

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