Внимание! Ахах) 40 баллов. Решите уравнения. Не знаю как обозначать степень, поэтому будет х^2-икс во второй. а)(х-1)*(х^2+х+1) б)(х+3)*(х^2-3х+9) в)(х-2)(х^2+2х+4) г)(х+4)*(х^2-4х+16)
Алгебра
Внимание! Ахах) 40 баллов. Решите уравнения. Не знаю как обозначать степень, поэтому будет х^2-икс во второй. а)(х-1)*(х^2+х+1) б)(х+3)*(х^2-3х+9) в)(х-2)(х^2+2х+4) г)(х+4)*(х^2-4х+16)
Ответ(ы):
Гость:
А)(х-1)*(х^2+х+1)=x³-1 б)(х+3)*(х^2-3х+9)=x³+27 в)(х-2)(х^2+2х+4)=x³-8 г)(х+4)*(х^2-4х+16)=x ³+64
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Написать программу которая формирует случайным образом массив из 20 целых чисел л??жащих в диапазоне от 0 до 1000 после чего на экран выводится кол...
Математика
Математика