Внимание! Ахах) 40 баллов. Решите уравнения. Не знаю как обозначать степень, поэтому будет х^2-икс во второй. а)(х-1)*(х^2+х+1) б)(х+3)*(х^2-3х+9) в)(х-2)(х^2+2х+4) г)(х+4)*(х^2-4х+16)

Алгебра

Внимание! Ахах) 40 баллов. Решите уравнения. Не знаю как обозначать степень, поэтому будет х^2-икс во второй. а)(х-1)*(х^2+х+1) б)(х+3)*(х^2-3х+9) в)(х-2)(х^2+2х+4) г)(х+4)*(х^2-4х+16)

Автор: Гость