На сколько 1 дециметр больше 1 сантиметров
Математика
На сколько 1 дециметр больше 1 сантиметров
Ответ(ы):
Гость:
1-н дециметр равен 10-ти сантиметрам 1дм=10см
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