На сколько 1 дециметр больше 1 сантиметров

Математика
На сколько 1 дециметр больше 1 сантиметров
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-н дециметр равен 10-ти сантиметрам 1дм=10см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
X*2:10*14-18=52 Найти x
Ответить
Математика
Увеличьте каждое из чисел 0,6;2,457;14,0316; 56,05 в 100 раз в 1000 раз уменьшите каждое из чисел 2,5;316,7;18;09 в 10 в 100раз
Ответить
Литература
Ребят, посоветуйте какие книги почитать. Тема их: дружба человека и собаки. Расск??жите ваши впечатления от прочитанных книг. Спасибо:)
Ответить
Английский язык
Помогите номер три вставьте слова
Ответить
Математика
Не выполняя вычесления , сравни произведения и запиши неравенства 12×9.... 12×11 ,24×7.....24×5, 115×6....115×4, 108×3.....108×5, 304×3....304×2, 3...
Ответить