Не выполняя вычесления , сравни произведения и запиши неравенства 12×9.... 12×11 ,24×7.....24×5, 115×6....115×4, 108×3.....108×5, 304×3....304×2, 38×9....38×8, 225×3....225×4, 25×....25×6
Математика
Не выполняя вычесления , сравни произведения и запиши неравенства 12×9.... 12×11 ,24×7.....24×5, 115×6....115×4, 108×3.....108×5, 304×3....304×2, 38×9....38×8, 225×3....225×4, 25×....25×6
Ответ(ы):
Гость:
12×9 < 12×11; 24×7 < 24×5; 115×6 > 115×4; 108×3 < 108×5; 304×3 > 304×2; 38×9 > 38×8; 225×3 < 225×4; 25×7 > 25×6. Очень легко, первый класс. Надеюсь, что помогла. Будут какие-либо вопросы, обращайтесь! Всегда рада помочь!; -)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Немецкий помогите срочно !!!!! Поставте разные виды вопросов к следующим предложе??иям: Sein Bruder spricht Deutsch nicht schlecht.Ihr Kind sch...
Литература
Математика
Математика
Перечислите натуральные числа,находящиеся на числовом луче между числами.. а)0,6 и 2,99 б)1,06 и 5,01 в)34,3 и 40,04 Пожалуйста срочно надо