Не выполняя вычесления , сравни произведения и запиши неравенства 12×9.... 12×11 ,24×7.....24×5, 115×6....115×4, 108×3.....108×5, 304×3....304×2, 38×9....38×8, 225×3....225×4, 25×....25×6

Гость: Гость:

12×9 < 12×11; 24×7 < 24×5; 115×6 > 115×4; 108×3 < 108×5; 304×3 > 304×2; 38×9 > 38×8; 225×3 < 225×4; 25×7 > 25×6. Очень легко, первый класс. Надеюсь, что помогла. Будут какие-либо вопросы, обращайтесь! Всегда рада помочь!; -)