Помогите выделить смысловы части рассказа Б. Житкова про обезьянку и озаглавить их.

Литература
Помогите выделить смысловы части рассказа Б. Житкова про обезьянку и озаглавить их.
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Гость:
Ломтики И.о. ж толщин стиль со триомм Риомог мил ию птиц
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