Строение стебля древесных растений! Какой ткано образованна: 1. Кожица- 2. Корка- 3. Кора- 4. Камбий- 5. Древесина- 6. Сердцевина-
Биология
Строение стебля древесных растений! Какой ткано образованна: 1. Кожица- 2. Корка- 3. Кора- 4. Камбий- 5. Древесина- 6. Сердцевина-
Ответ(ы):
Гость:
1. покровная 2. покровная 3.покровная 4.образовательная 5.проводящая 6.запасающяя
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