(1 2/7-3/8):2 2/5= ЧТО БУДЕТ? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРИМЕР С ДРОБЯМИ!
Математика
(1 2/7-3/8):2 2/5= ЧТО БУДЕТ? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРИМЕР С ДРОБЯМИ!
Ответ(ы):
Гость:
(2/3+3/4+4/5)+(1/6+2/7+3/8)+(5/8+5/7+5/6)+(1/5+1/4+1/3) = Вместо "судорожного" приведения дробей к общему знаменателю мы для начала попросту избавимся от скобок. = 2/3+3/4+4/5+1/6+2/7+3/8+5/8+5/7+5/6+1/5+1/4+1/3 = Теперь "сгруппируем" дроби с одинаковыми знаменателями: = (1/3+2/3)+(1/4+3/4)+(1/5+4/5)+(1/6+5/6)+(5/7+2/7)+(5/8+3/8) = Видим, что в каждом выражении в скобках получается единица. => = 1+1+1+1+1+1 = 6.
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