Пожалуйста расставьте запятые При взвешивании небольших деталей датчики наклеивают на стальные пластины которые под действием силы тяжести детали прогибаются
Русский язык
Пожалуйста расставьте запятые При взвешивании небольших деталей датчики наклеивают на стальные пластины которые под действием силы тяжести детали прогибаются
Ответ(ы):
Гость:
При взвешивании небольших деталей, датчики наклеивают на стальные пластины, которые под действием силы тяжести прогибаются.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Составить 6 предложений по 2 для каждого времени времена:Past Simple,Past Progressive,Present Perfect пожалуйста
Физика
70 баллов На рисунке 147 изображена схема автомобильного гидравлического тормоза (1 — тормозная педаль, 2 — цилиндр с поршнем, 3 — тормозной цили...
Математика