Пожалуйста расставьте запятые При взвешивании небольших деталей датчики наклеивают на стальные пластины которые под действием силы тяжести детали прогибаются

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Пожалуйста расставьте запятые При взвешивании небольших деталей датчики наклеивают на стальные пластины которые под действием силы тяжести детали прогибаются

Автор: Гость