70 баллов На рисунке 147 изображена схема автомобильного гидравлического тормоза (1 — тормозная педаль, 2 — цилиндр с поршнем, 3 — тормозной цилиндр, 4 — тормозные колодки, 5 — пружина, 6 — тормозной барабан) . Цилиндры и труб...

Физика
70 баллов На рисунке 147 изображена схема автомобильного гидравлического тормоза (1 — тормозная педаль, 2 — цилиндр с поршнем, 3 — тормозной цилиндр, 4 — тормозные колодки, 5 — пружина, 6 — тормозной барабан) . Цилиндры и трубки заполнены специальной жидкостью. Расскажите по этой схеме, как действует тормоз. Помогите :)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Типичная тормозная система «пассажир-автомобиль» является относительно простой. Когда Вы нажимаете ногой на педаль тормоза, та сила, с которой Вы давите на педаль, передается на прибор, который называется главный тормозной цилиндр. Главный тормозной цилиндр имеет поршень, который оказывает давление на систему гидравлических тормозных трубок, которые ведут к каждому колесу автомобиля. На каждом колесе данная тормозная жидкость под давлением оказывает воздействие на тормоза, надавливая на поршень, который оказывает воздействие на тормозные колодки, которые охватывают и сжимают вращающийся барабан или диск. Трение замедляет вращение колес, и в, свою очередь, всего автомобиля.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ребята! Можете помочь???Как "виразити" в метрах 1 дм?Или В километрах 1 м??? Помогите!!!
Ответить
Литература
Твір опис пам'ятника Іванові Федоров у Львові. ......... напишіть скоріше даю 47 баллов
Ответить
Русский язык
Как находить в словах правильно звуки
Ответить
Обществознание
Обведите предметы,которым плотность воздуха помогает(чем больше,тем лучше),красн??м карандашом.Те предметы,которым плотность воздуха мешает (чем он...
Ответить
Математика
Решите уравнение: И. z:19,63+0,37=8,376 Ш. у:98,35-83,17=7 СРОЧНО ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответить