Как находить в словах правильно звуки

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Как находить в словах правильно звуки
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Гость:
Делай транскрипцию, мысленно или на бумаге
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