Почему эрна считала себя шарля и эрна великого урода

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Принцесса Эрна ХIII слыла в Эрнотерре безобразной дурнушкой, потому что у неё были "слишком длинные ноги, слишком маленькие ступни и руки, слишком высокая талия, чересчур большие глаза противного синего, а не чудесного желтого цвета, а губы, вместо того чтобы быть плоскими и узкими, изогнуты наподобие лука". Когда Эрна полюбила некрасивого внешне сына французского короля, случайно попавшего в Эрнотерру и приехала с ним во Францию, то была поражена тем, что народ страны очень некрасив. Её удивило, что король Франции превознёс её добродетель и красоту, а рыцари стали носить синие цвета в честь её глаз. Эрна всё поняла, когда муж рассказал ей о надписи, сделанной на латыни первым королём Эрнотерры Эрном Мудрым, который не был коренным жителем Эрнотерры, а пришёл с отрядом рыцарей на эту землю много лет назад из Европы. По мнению местных жителей и самой Эрны он был просто уродцем. На стене охотничьей комнаты в королевском замке Эрн Мудрый написал: «Мужчины моей страны умны, верны и трудолюбивы: женщины – честны, добры и понятливы. Но – прости им бог – и те и другие безобразны».