Поставь между некоторыми цифрами знак +, чтобы получилось верное равенство 1 2 3 4 5 6 7 = 100
Математика
Поставь между некоторыми цифрами знак +, чтобы получилось верное равенство 1 2 3 4 5 6 7 = 100
Ответ(ы):
Гость:
Легко 1+23+4+5+67=100
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