Эмма рисует открытку,как пдчеркнуть заглавные члены

Русский язык
Эмма рисует открытку,как пдчеркнуть заглавные члены
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кто?-Эмма что делает?-рисует что?-открытку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Написать программу которая формирует случайным образом массив из 20 целых чисел л??жащих в диапазоне от 0 до 1000 после чего на экран выводится сам...
Ответить
Математика
Слон в среднем весит 5 т, человек 70 кг. Во сколько раз слон тяжелее человека. Дайте ответ с точностью до одного из точностью до 10
Ответить
Математика
Решите уравнение 14,08-(52,3-x)=1,003
Ответить
Английский язык
Какие спортивные зимние игры ты знаешь
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста где города надо поставить их в алфавитном порядке
Ответить