Под действием чего испаряется вода облаков Луны солнца
Окружающий мир
Под действием чего испаряется вода облаков Луны солнца
Ответ(ы):
Гость:
Вода испаряется под действием Солнца, точнее его лучей
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