Помогите пж срочнооо write sentences using:mighty, a shore, a beach ,a desert, a chain, an attraction, a skyscraper ,a mixture

Английский язык
Помогите пж срочнооо write sentences using:mighty, a shore, a beach ,a desert, a chain, an attraction, a skyscraper ,a mixture
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Гость:
Сидорстон, я тебе дам на уроке списать
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