Преобразовать в десятичную дробь 6 4/9 8 3/20 3 4/11 9 7/15 4 5/88 8/25
Математика
Преобразовать в десятичную дробь 6 4/9 8 3/20 3 4/11 9 7/15 4 5/88 8/25
Ответ(ы):
Гость:
6 4/9 = 6,44444444 8 3/20 = 8,15 3 4/11 = 3,636363634 9 7/15 = 9,46666667 4 5/8 = 4,625 8 8/25 = 8,32
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