ABCD-прямоугольник, AB=5 см, АD=6 см, AC₁=√65 см. Sполн-?

Геометрия
ABCD-прямоугольник, AB=5 см, АD=6 см, AC₁=√65 см. Sполн-?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В прямоугольнике углы равны 90 градусов, так как АК биссектриса, то угол ВАК=45. Рассмотрим треуг.АВК. Угол ВКА=90 (180-90-45). Значит АВК равнобелренный и АВ=ВК=6. Тогда КС=10-6=4В трапеции АКСД сторона основание АД=10, КС=4. Средняя линия равна половине сумм оснований, т.е. 1/2(10+4)=7Средняя линия равна 7
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