Решы задачи и сравни их решения. 1) В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов мо??ока,а в другой-12 таких же бидонов.В первый магазин привезли на 228 л молока больше,чем во второй.Сколько литров молока привезли в каждый маг...
Математика
Решы задачи и сравни их решения. 1) В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов мо??ока,а в другой-12 таких же бидонов.В первый магазин привезли на 228 л молока больше,чем во второй.Сколько литров молока привезли в каждый магазин?
Ответ(ы):
Гость:
18-12=6(б)-разница228/6=38(л)-в 1 бидоне18*38=684(л)-привезли в 1 магазин12*38=456(л)-привезли во 2 магазин
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