Решы задачи и сравни их решения. 1) В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов мо??ока,а в другой-12 таких же бидонов.В первый магазин привезли на 228 л молока больше,чем во второй.Сколько литров молока привезли в каждый маг...

Математика

Решы задачи и сравни их решения. 1) В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов мо??ока,а в другой-12 таких же бидонов.В первый магазин привезли на 228 л молока больше,чем во второй.Сколько литров молока привезли в каждый магазин?

Автор: Гость