Сочинение на тему пещера победа

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Пещера Победы (Киндерлинская или 30-летия Победы) — одна из самых известных и протяженных пещер на Урале. Находится в Гафурийском районе Республики Башкортостан, в 5,0 км к востоку от д. Таш-Асты, в пределах передовых низкогорных хребтов Южного Урала. Это длинная многоярусная система ходов общей длиной 8130 метров и глубиной 215 метров. В привходовой части находится самый протяженный в пещерах Башкирии ледник. Пещера развита по тектоническим трещинам широтного и меридионального простирания в моноклинально залегающих толстослоистых известняках фаменского яруса верхнего девона (D3fm), падающих на запад под углом 80. Средняя ширина пещерных ходов — 5,4 метра, а средняя высота — 7,1 метров. Это многоярусная система галерей, коридоров и ходов ССВ и СЗЗ простирания.Содержание [убрать] 1 Описание пещеры 2 История исследований 3 Состояние пещеры и ее опасности 4 См. также 5 Ссылки [править] Описание пещеры Вход в пещеру находится в средней части правого склона долины р. Киндерля, правого притока р. Зилим, в основании скального обнажения, на высоте 94 м над уровнем р. Зилим. Он имеет форму трапеции, размером 12,0×7,0 м, и обращен на юг. ПещераВходной коридор пещерыначинается идущим в низ коридором, который приводит в грот с ровным полом шириной 15 м, высотой от 6 до 3 м. В правой стене на высоте 2 м от пола на восток отходит тупиковый горизонтальный ход длиной 38 м, а дальнейший путь в пещеру идет через ледник, который занимает всю галерею шириной 12 м и спускается по ней с уклоном 120. Общая длина ледника 120 м. На верхней площадке площадью 64 м2 стоят 30 ледяных сталагмитов причудливой формы. Зимой с потолка здесь свисают ледяные сталактиты и гирлянды крупного инея. В левом углу ледяной колодец глубиной 12 м уходит под ледник в грот «Летучий голландец», названный так потому, что ледяной потолок грота напоминает киль корабля. Слева, в нижней части ледника 6-метровый уступ ведет в грот «Медведицы» длиной 40, шириной 4 и высотой 7 м. В конце грота А. Андреев обнаружил скелет современного медведя.Далее пол галереи немного поднимается и освобождается ото льда. На небольшом удалении от конца ледника у правой стены стоит сталагмит «Снежная королева», высота которой, в зависимости от сезона, колеблется от 3 до 7 м, а диаметр его достигает 3 м. Ровный пол галереи покрыт щебнисто-глинистой смесью со множеством костей крупных и мелких млекопитающих. В 1978 г. В. Манулин нашел здесь зуб мамонтенка. В 50 м от «Снежной королевы» находится кальцитовый сталагмит «Пагода» высотой 3 и диаметром 0,8 м. Еще через 25 м галерея разветвляется на два хода. Один из них — «Лагерный», длиной 60 м, постепенно понижаясь идет на северо-запад. Другой — начинается на высоте 3 м от пола и идет наклонно вверх на восток, к шкуродеру. Уступ легко преодолевается скалолазанием. Шкуродер имеет ширину 0,8 и высоту 0,3 м.После шкуродера еще один уступ высотой 4 м приводит в зал «Люстровый». На потолке здесь — объемные сталактиты до 2 м в поперечнике и открытые секущие слои известняка трещины меридианального простирания. На полу — мощная кальцитовая кора. Через 80 м после Люстрового зала галерея обрывается вниз 12-метровым колодцем — так заканчивается первая часть пещеры, не требующая для прохождения специального снаряжения.