В ателье привезли рулон ткани , после того как от него отрезали 18 м ткани , в нём осталось в 4 раза больше ткани , чем отрезали. Сколько метров ткани было в рулоне?

Математика

В ателье привезли рулон ткани , после того как от него отрезали 18 м ткани , в нём осталось в 4 раза больше ткани , чем отрезали. Сколько метров ткани было в рулоне?

Автор: Гость