В ателье привезли рулон ткани , после того как от него отрезали 18 м ткани , в нём осталось в 4 раза больше ткани , чем отрезали. Сколько метров ткани было в рулоне?
Математика
В ателье привезли рулон ткани , после того как от него отрезали 18 м ткани , в нём осталось в 4 раза больше ткани , чем отрезали. Сколько метров ткани было в рулоне?
Ответ(ы):
Гость:
1)18*4=72(м)-осталось 2)72+18=90(м)-было в рулоне
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