Составить 3 бессоюзных предложения о полководце

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Составить 3 бессоюзных предложения о полководце
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потом теслы  закладывали фундамент, розпланирували размер будущего здания, ставили столбы.Мы их предупреждали, они не слушают.Сколько не возвращался, ты не жаловала. Звезды сияют; среди неба горит белолицый; ива слушает соловья, смотрит в колодец.Сошли снега, шумит вода, весной повеет; земля цветочки выбрасивает, изобилует травка молодая; всё мёртвое оживает. Солнце склонилось к западу; неба было облачное и только на западе светло-красное.

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