Логарифм! Решить неравенство Господа, пожалуйста, опишите подробнее, мне важе?? ход решения

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Логарифм функция возрастающая и принимает значение =0 когда функция под логарифмом равна 1. Т е функция под логарифмом должна быть больше или равна 1 x^2-4x-3=1 x^2-4x-4=0 x1=2-2√2 x2=2+2√2 (-∞;2-2√2]∪[2+2√2;+∞)