X:7-0,3=0,4 решите уравнение
Математика
X:7-0,3=0,4 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X÷7-0,3=0,4 X÷7=0,4+0,3 X÷7=0,7 X=0,7×7 X=4,9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Информатика
Написать программу которая формирует случайным образом массив из 20 целых чисел л??жащих в диапазоне от 0 до 1000 после чего на экран выводится сам...
Математика
Слон в среднем весит 5 т, человек 70 кг. Во сколько раз слон тяжелее человека. Дайте ответ с точностью до одного из точностью до 10
Математика