Какое оканчание в слове грузными
Русский язык
Какое оканчание в слове грузными
Ответ(ы):
Гость:
Ыми окончание,груз корень,н суф
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