При t37C давление газа в закрытом сосуде было 65 КПа. Каким будет давление при t-3C? (изопроцессы в газах)
Физика
При t37C давление газа в закрытом сосуде было 65 КПа. Каким будет давление при t-3C? (изопроцессы в газах)
Ответ(ы):
Гость:
Закрытый сосуд=> Объем постоянен => по закону Шарля, p1/p2=t1/t2 Температуру переведем в Кельвины ( T = t +273) => T1=310К, а T2=270К Давление 65кПа= 65000Па Теперь с помощью уравнения подставляем, 65000*270/(310)= искомое давление т.е. 56612Па... Вроде так...
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