Просклоняй словосочетания радостное настроение

Русский язык
Просклоняй словосочетания радостное настроение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Именительный падеж: радостное настроение Родительный:  радостного настроения Дательный: радостному настроению Винительный:  радостное настроение Творительный: радостным настроением Предложный: о радостном настроении 
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