Просклоняй словосочетания радостное настроение
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Просклоняй словосочетания радостное настроение
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Именительный падеж: радостное настроение Родительный: радостного настроения Дательный: радостному настроению Винительный: радостное настроение Творительный: радостным настроением Предложный: о радостном настроении
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