Какие изменения происходят зимой в моей жизни
Окружающий мир
Какие изменения происходят зимой в моей жизни
Ответ(ы):
Гость:
Календарная зима начинается 1 декабря и заканчивается 28 февраля. В действительности она не всегда совпадает с этими сроками.Для зимнего сезона характерен ряд удивительных являний природы. Очень часто первые признаки зимы видны уже во второй половине ноября, когда по ночам отмечаюся заморозки.Дни зимой становятся очень короткими, а ночи-длинными.Своего апогея длина ночи достигает 21 декабря.после чего дневное время снова начинает потихоньку удлинятся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Физика
При t37C давление газа в закрытом сосуде было 65 КПа. Каким будет давление при t-3C? (изопроцессы в газах)
Математика