Какие изменения происходят зимой в моей жизни

Окружающий мир
Какие изменения происходят зимой в моей жизни
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Календарная зима начинается 1 декабря и заканчивается 28 февраля. В действительности она не всегда совпадает с этими сроками.Для зимнего сезона характерен ряд удивительных являний природы.  Очень  часто первые признаки зимы видны уже во второй половине ноября, когда по ночам отмечаюся заморозки.Дни зимой становятся очень короткими, а ночи-длинными.Своего апогея длина ночи достигает 21 декабря.после чего дневное время снова начинает потихоньку удлинятся.
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