Решите уравнение: И. z:19,63+0,37=8,376 Ш. у:98,35-83,17=7 СРОЧНО ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Математика
Решите уравнение: И. z:19,63+0,37=8,376 Ш. у:98,35-83,17=7 СРОЧНО ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы):
Гость:
И) z÷19,63+0,37=8,376 Z÷19,63=8,376-0,37 Z÷19,63=8,006 Z=8,006×19,63 Z=157,15778 Ш)y÷98,35-83,17=7 Y÷98,35=7+83,17 Y÷98,35=90,17 Y=90,17×98,35 Y=8868,2195
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