Составить 6 предложений по 2 для каждого времени времена:Past Simple,Past Progressive,Present Perfect пожалуйста

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Составить 6 предложений по 2 для каждого времени времена:Past Simple,Past Progressive,Present Perfect пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я ходил гулять с друзьями. Я видел собаку,которая играла с котом. Моя сестра купила куклу. Мои друзья разводили костёр в лесу. Мой брат купил новые машины. ПЕРЕВОД: I went for a walk with friends. I saw a dog who played with the cat. My sister bought a doll. My friends make a fire in the forest. My brother bought a new cars.
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