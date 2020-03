Составить 6 предложений по 2 для каждого времени времена:Past Simple,Past Progressive,Present Perfect пожалуйста

Гость: Гость:

Я ходил гулять с друзьями. Я видел собаку,которая играла с котом. Моя сестра купила куклу. Мои друзья разводили костёр в лесу. Мой брат купил новые машины. ПЕРЕВОД: I went for a walk with friends. I saw a dog who played with the cat. My sister bought a doll. My friends make a fire in the forest. My brother bought a new cars.