Люди я вам балл поставлю сколько с могу ну вы помогите мне пожалуйста все переписать не надо где буквы пропушены эти слова перепишите упр141 ну пожалуйста

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Люди я вам балл поставлю сколько с могу ну вы помогите мне пожалуйста все переписать не надо где буквы пропушены эти слова перепишите упр141 ну пожалуйста

Автор: Гость