Найдите эпитеты которые описывают мачеху злую царевну из произведения сказка о м??ртвой царевне и 7 богатырях
Литература
Найдите эпитеты которые описывают мачеху злую царевну из произведения сказка о м??ртвой царевне и 7 богатырях
Ответ(ы):
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Высока, стройна, бела, горда, ломлива, своенравна, ревнива,
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