Найдите эпитеты которые описывают мачеху злую царевну из произведения сказка о м??ртвой царевне и 7 богатырях

Литература

Найдите эпитеты которые описывают мачеху злую царевну из произведения сказка о м??ртвой царевне и 7 богатырях

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